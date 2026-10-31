La UC y la U se juegan una "final" por el Chile 2 en el clásico universitario 203

Este domingo 1 de noviembre la fecha 26 de la Liga de Primera tendrá al gran clásico número 203 entre Universidad Católica y Universidad de Chile como plato estelar, con ambos elencos jugándose por la clasificación directa en la fase de grupos de Copa Libertadores.

La U llega en el segundo puesto, que otorga el cupo de "Chile 2", con 48 puntos, a cinco de una UC obligada a recuperar terreno de cara a las últimas jornadas.

Aparte de la tabla actual, el encuentro también cuenta con una sequía azul de 11 años sin vencer a los precordilleranos en San Carlos de Apoquindo: La última vez fue el 5 de abril de 2015 por 4-2.

Los "Cruzados" además tienen la tarea de dejar atrás los fantasmas de la irregularidad, pues luego de cuatro victorias consecutivas quedó fuera de la Copa Chile a manos de Unión La Calera, perdió ante los "cementeros" por 3-1 en la Liga y luego empató 1-1 su duelo pendiente con Audax Italiano.

El técnico Daniel Garnero reconoció que "favorito es la U, que viene bien, que viene ganando por goleada los partidos", pero remarcó que una instancia especial como el clásico "puede ser ese punto de partida que necesitamos para reaccionar".

Fernando Zampedri, goleador y capitán, también apuntó a dar vuelta la situación: "No estamos contentos, estamos disconformes, pero por estos dos partidos que no fueron positivos no podemos tirar todo a la basura. Hay que seguir trabajando".

Con un cambio en la portería, se espera que la UC forme con Darío Melo; Sebastián Arancibia, Agustín Farías, Agustín García Basso, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez, Cristián Cuevas; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani.

Por el otro lado estará un "Romántico Viajero" que viene de cuatro victorias seguidas, con gran generación ofensiva: 4-2 a Coquimbo Unido, 3-0 a Deportes La Serena, 6-0 a Ñublense y un 4-1 a Everton en la última jornada.

Fernando Gago fue cauto pese al gran momento, reconociendo "la jerarquía que tiene" la UC. De todas maneras, aseguró que no cambia su planificación: "Hasta que matemáticamente nos dé, nosotros vamos a tratar de competir, de generar una identidad de juego; en eso estamos trabajando todas las semanas".

En esa línea, Eduardo Vargas dijo que el plantel está "muy tranquilo, con mucha confianza de que mientras matemáticamente tengamos posibilidad (por el título), vamos a luchar con todo cada partido".

Tal es el rendimiento del "Bulla" que se proyecta mantener el 11 de las últimas tres fechas, aunque recupera a Javier Altamirano como alternativa. La U irá con Gabriel Castellón; Igor Lichnovsky, Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Tobías Reinhart, Marcelo Morales; Agustín Arce, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.

El partido en el Claro Arena arrancará a las 12:30 horas con arbitraje de Diego Flores. Podrás seguir todos los detalles en el Minuto a Minuto y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl, junto al relato en la señal de Cooperativa Deportes.