El expresidente Bill Clinton y la excandidata demócrata a la Casa Blanca Hillary Clinton felicitaron este miércoles a Donald Trump tras su victoria electoral, apuntando que "EE.UU. es más grande que los resultados de cualquier elección".

En un comunicado, los Clinton felicitaron a Kamala Harris y a su fórmula vicepresidencial, Tim Walz, por la "campaña positiva y esperanzadora" que han desarrollado y desearon a Trump buena suerte y que "gobierne para todos".

"Tenemos que recordar que Estados Unidos es más grande que los resultados de cualquier elección, y lo que hagamos como ciudadanos hará que avancemos o nos caigamos hacia atrás", apuntaron el exmandatario y la que fuera secretaria de Estado de Barack Obama.

Además, consideraron que "hay que resolver las diferencias y buscar oportunidades juntos", pues "el futuro del país" depende de ello.

