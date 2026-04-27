Melania Trump se lanzó contra Jimmy Kimmel y exigió que sea despedido

La primera dama de Estados Unidos Melania Trump pidió este lunes a la cadena ABC que tome medidas tras los comentarios realizados por el presentador Jimmy Kimmel en su último monólogo del pasado jueves, en el que hizo referencia a la cena de corresponsales de la Casa Blanca y que ella considera "retórica de odio y violencia".

En un mensaje publicado en X, la primera dama señaló que la cadena debería "tomar medidas" ante este tipo de contenidos.

El presentador hizo una parodia en su programa "Jimmy Kimmel Live" sobre la cena de corresponsales que cubren la Casa Blanca, dos días antes del evento, como si fuera él el comediante elegido para entretener a los invitados, entre los que estaban, por primera vez, el presidente Donald Trump, su esposa Melania y altos funcionarios de su gabinete.

Todos ellos tuvieron que ser evacuados luego de que un hombre armado lograra cruzar la barrera de seguridad del hotel donde se celebraba el evento y comenzara a disparar hacia la puerta donde estaban celebrando la cena.

Entre los chistes, Kimmel aludió a la primera dama y realizó bromas sobre el presidente en relación con una imagen generada por inteligencia artificial que este había compartido en redes sociales y que posteriormente eliminó tras recibir críticas.

"La primera dama Melania está aquí. Mírenla, tan hermosa. Señora Trump, tiene un brillo propio de quien está a punto de enviudar", bromeó el comediante en uno de los momentos de la parodia emitida el jueves.

En su mensaje, Melania Trump afirmó que el contenido del programa "no es comedia" y acusó al humorista de contribuir a "profundizar en la división política en Estados Unidos".

La primera dama instó a la dirección de ABC a "tomar una postura" y cuestionó cuánto tiempo más la cadena permitiría el comportamiento del presentador.

"Su monólogo sobre mi familia no es comedia; sus palabras son corrosivas y profundizan en la enfermedad política que impera en Estados Unidos", indicó Melania Trump en X.

La primera dama dijo, además, que personas como Kimmel "no deberían tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para sembrar el odio" y tildó a Kimmel de "un cobarde" que "se esconde tras ABC porque sabe que la cadena seguirá protegiéndolo".

"¿Cuántas veces más permitirá la dirección de ABC el comportamiento atroz de Kimmel a costa de nuestra comunidad?", insistió.

Trump también exigió que sea "despedido inmediatamente"

Tras las críticas de Melania, fue el propio Trump quien pidió el "despido inmediato" de Kimmel, acusando que lo dicho por el comediante en su programa del pasado jueves es "un despreciable llamado a la violencia".

"Jimmy Kimmel debería ser despedido inmediatamente por Disney y ABC", afirmó Trump en su red Truth Social, cuestionando que, tras la parodia de Kimmel, "un lunático intentó entrar en el salón de baile de la cena de corresponsales de la Casa Blanca, armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Estaba allí por una razón muy obvia y siniestra. Entiendo que tanta gente esté indignada por el despreciable llamado a la violencia de Kimmel y que normalmente no reaccionarían a nada de lo que dijera".

No obstante, aseguró que en esta ocasión "es algo que va mucho más allá de lo aceptable" y pidió su despido a Disney, cadena dueña de ABC.

El año pasado, la cadena ABC suspendió el programa de Kimmel tras comentarios que hizo sobre Charlie Kirk, el activista conservador asesinado el pasado 10 de septiembre.

La noticia fue celebrada por Trump, pero se generó una controversia pública que obligó a los responsables a revertir su decisión y el programa regresó.