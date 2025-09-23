Obrero de la construcción fue declarado culpable de intentar matar a Trump

Un jurado en Florida declaró culpable de cinco cargos a Ryan Routh, incluyendo el intento de asesinar a un candidato presidencial, por tratar de matar a Donald Trump en 2024, en un campo de golf de aquel estado, cuando todavía no era reelecto.

Apenas horas después de comenzar la deliberación este martes, el jurado halló culpable a Routh de todos los cargos en este caso, lo que incluye también poseer un arma de fuego para cometer un crimen con violencia, atacar a un agente federal, ser un criminal con un arma y tener un arma con un número de serie borrado.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró el veredicto, que podría implicar una cadena perpetua, como uno que "ilustra el compromiso del Departamento de Justicia para castigar a quienes se enfrascan en violencia política", según publicó en X.

"Este intento de asesinato no sólo fue un ataque a nuestro presidente, sino una afrenta a nuestra nación. Estoy agradecida con el fiscal en el Sur de Florida, Jason Quiñones, su equipo entero del juicio y nuestros socios de la ley por proteger al presidente Trump y asegurar este importante veredicto", aseveró la persecutora.

El veredicto llega menos de dos semanas después del comienzo del juicio, el 11 de septiembre, en el que Routh despertó renovada atención por defenderse a sí mismo, asegurando que no cometió un crimen porque no tenía la intención de matar a nadie, y haciendo referencias a personajes como Hitler.

Los fiscales acusaron al sospechoso de querer "quitarle la decisión a los votantes estadounidenses" cuando intentó matar a Trump en septiembre de 2024, dos meses antes de las elecciones presidenciales, además de tratar de montar un "circo" en el juicio para afectar la imagen del ahora presidente.

La jueza Aileen M. Cannon, del Distrito Sur de Florida en Fort Pierce, cortó las intervenciones de Routh algunas veces por "hacer una burla de la dignidad de la corte", según la prensa que accedió a la sala.

La condena definitiva llegará en diciembre para Routh, trabajador de la construcción de 59 años de Carolina del Norte, quien fue detenido el 15 de septiembre de 2024, en un campo de golf de Florida propiedad de Trump, donde un agente del Servicio Secreto lo descubrió armado con un rifle semiautomático escondido detrás de unos arbustos.

Trump: "Un gran momento para la justicia en EE.UU."

A través de su red Truth Social, Trump celebró como "un gran momento para la justicia en Estados Unidos" el veredicto contra Routh, y agradeció al jurado por este resultado, así como a la fiscal general Bondi por conseguir la condena.

"El juicio se manejó meticulosamente, y me gustaría agradecer a la jueza y al jurado por su tiempo, profesionalismo, y paciencia. Este era un hombre malvado con una intención malvada y lo atraparon", expresó.

El presidente también recordó que "una persona maravillosa" descubrió a Routh en septiembre de 2024, mientras "huía del sitio de la escena del crimen, y actuó al seguirlo, y llevar toda la información de su tipo de auto y su placa a la Oficina del Alguacil, inmediatamente".

"Qué increíble instinto y visión tuvo esta persona. ¡Un gran momento para la justicia en Estados Unidos!", concluyó el mandatario.

Routh intentó apuñalarse con un bolígrafo tras el veredicto

Tras la lectura del veredicto en la corte en Florida, Routh trató de apuñalarse en el cuello con un bolígrafo, según medios nacionales.

Las autoridades presentes en la sala evitaron que el hombre se infligiera daños y lo sacaron de la sala, tras lo que Routh regresó atado con esposas para concluir el proceso, de acuerdo con relatos que testigos entregaron a cadenas de televisión.

Routh concluyó el lunes su defensa sin prestar declaración, y tras haber interrogado únicamente a tres testigos sobre su carácter no violento.