Paramount pagará 16 millones a Trump y cierra litigio por entrevista a Kamala Harris

El holding Paramount Global aceptó pagar -indirectamente- 16 millones de dólares al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin al litigio abierto por la entrevista que la cadena CBS (parte del grupo) realizó en octubre de 2024 a la entonces candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, y que, según el mandatario, fue manipulada.

La compañía dijo que prefería pagar a luchar contra lo que califica de demanda "sin fundamento" y en la que Trump pedía inicialmente 10.000 millones de dólares por daños y perjuicios, cifra que posteriormente aumentó a 20.000 millones; por -acusa- emitir "dos ediciones diferentes" de las declaraciones de Harris.

No obstante, el acuerdo no incluye una disculpa por parte de Paramount, como pedía Trump, y establece que el dinero no se le pagará el republicano, sino que irá a una biblioteca presidencial con su nombre, aún por construir. Al reaccionar al acuerdo, el equipo legal del mandatario dijo que se trata de "otra victoria para el pueblo estadounidense" ya que "demuestra, una vez más, la responsabilidad de los medios en la emisión de noticias falsas".

Además, Paramount se comprometió a que desde ahora, el programa "60 minutes", en el que se emitió la entrevista a Harris, publicará las transcripciones de sus entrevistas a candidatos presidenciales estadounidenses después de que se hayan emitido.

Con este acuerdo, Paramount Global confía en haber eliminado el último obstáculo para su fusión con Skydance Media, operación que el pasado 8 de abril se pospuso 90 días -que se cumplen el 7 de julio-, pendiente de que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) aprobara la unión de las empresas -y que Trump tiene, técnicamente, el poder de detener-.

Skydance ofrece 8.000 millones de dólares por el conglomerado Paramount, que engloba multitud de canales de televisión, desde CBS hasta Nickelodeon.