Rusia relativiza el "mucho enfado" que declaró Trump respecto a Putin

El Kremlin aseguró este lunes que las palabras de Donald Trump sobre su "mucho enfado" con Vladímir Putin "no son citas exactas".

En entrevista con la cadena NBC, el domingo, el presidente estadounidense confesó que "se enfadó mucho" -se declaró "very angry" y "pissed off"-cuando Putin criticó la credibilidad del mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, y amenazó a Moscú con nuevos aranceles si no facilita un acuerdo para el fin de la guerra.

"Si Rusia y yo no logramos llegar a un acuerdo para detener el derramamiento de sangre en Ucrania, y si creo que fue culpa de Rusia -que podría no serlo-, voy a imponer aranceles secundarios a todo el petróleo que salga de Rusia", dijo a NBC Trump, que hace un mes calificó a Zelenski de "dictador sin elecciones" y luego lo increpó en la Casa Blanca.

El arancel podría llegar al 50 por ciento, entraría en vigor en un mes y significaría que "si compras petróleo de Rusia, no puedes hacer negocios en Estados Unidos".

Estas declaraciones se produjeron después de que Putin propusiera, la semana pasada, sustituir al Gobierno de Zelenski por una administración temporal para celebrar elecciones en Ucrania y, a partir de ahí, "comenzar a negociar un acuerdo de paz".

"Un gobierno provisional se podría introducir en Ucrania bajo el auspicio de la ONU, EE.UU., países europeos y otros socios", reflexionó entonces Putin.

En la mentada entrevista, Trump afirmó que Putin sabe que lo tiene enfadado, pero mantienen "una muy buena relación" y "el enfado se disipará rápidamente... si hace lo correcto". Ambos planean volver a hablar sobre el tema durante esta semana.

"No son citas exactas"

"Algunas de esas declaraciones son un parafraseo, no son citas exactas. Se hicieron varias declaraciones diferentes", comentó durante su rueda de prensa diaria el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, y añadió que en el diálogo ruso-estadounidense sobre el fin de la guerra, por el momento no hay nada concreto.

"Estamos trabajando en la implementación de algunas ideas relacionadas con el arreglo en Ucrania. Este trabajo está en curso. Hasta el momento no hay detalles concretos de los que podamos o debamos informarles", añadió Peskov, e insistió en que las negociaciones con Washington se centran principalmente en la normalización de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, "que sufrieron enormes daños durante la anterior administración", de Joe Biden.

Estados Unidos tiene impuestas ya diferentes sanciones contra Rusia, pero, según la prensa de EE.UU., el gobierno consideró flexibilizarlas como parte de un camino hacia una mejora de las relaciones.

Sin embargo, el Kremlin ha enfatizado que su beneplácito para el acuerdo de alto el fuego está sujeto al levantamiento de las sanciones.