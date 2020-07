El Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenó este jueves al presidente Donald Trump entregar sus impuestos a un gran jurado de Nueva York que le investiga, pero consideró que la Cámara de Representantes, controlada por la oposición demócrata, aún no puede acceder a esos documentos.

El fallo supone un empate, aunque perjudica al mandatario, que se ha resistido a hacer públicas sus declaraciones de impuestos, algo que sí han hecho todos sus antecesores a lo largo de la historia.

Conocida la noticia, Trump afirmó que el caso por su declaración de impuestos es un "enjuiciamiento político", después de que el Supremo le ordenara entregar esa documentación a un fiscal de Manhattan.

"El Tribunal Supremo devuelve el caso a la Corte Inferior, argumentos para continuar. Todo esto es un enjuiciamiento político. Gané la caza de brujas de Mueller, y otras, y ahora tengo que seguir luchando en una Nueva York políticamente corrupta. ¡No es justo ni para esta Presidencia ni Administración!", clamó Trump en Twitter.

The Supreme Court sends case back to Lower Court, arguments to continue. This is all a political prosecution. I won the Mueller Witch Hunt, and others, and now I have to keep fighting in a politically corrupt New York. Not fair to this Presidency or Administration!