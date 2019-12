Trump advierte a Kim Jong-un: Perderá todo si actúa de forma hostil

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo al líder norcoreano, Kim Jong-un, de que perderá "todo" si actúa de manera "hostil", unas declaraciones que llegan poco después de que Pionyang anunciara haber realizado una prueba relacionada con su programa de misiles.

"Kim Jong-un es demasiado listo y tiene demasiado que perder, todo en realidad, si actúa de manera hostil", dijo Trump en Twitter.

El mandatario, además, recordó a Kim que, en junio de 2018, ambos firmaron una declaración conjunta en la que se comprometían a trabajar para la "completa" desnuclearización de la península; y le pidió que no infrinja ese pacto, ya que eso dañaría económicamente a su país.

"(Kim) Firmó un fuerte Acuerdo de desnuclearización conmigo en Singapur. Él (Kim) no quiere anular la relación especial que tiene con el presidente de EE.UU. o interferir en las elecciones presidenciales de noviembre", tuiteó Trump, que se presenta a la reelección en noviembre de 2020.

Kim Jong Un is too smart and has far too much to lose, everything actually, if he acts in a hostile way. He signed a strong Denuclearization Agreement with me in Singapore. He does not want to void his special relationship with the President of the United States or interfere.... https://t.co/THfOjfB2uE