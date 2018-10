Trump celebró "maravilloso" pacto comercial con Canadá y México

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó como "maravilloso" e "histórico" el nuevo acuerdo comercial alcanzado con Canadá y México, después de más de un año de difíciles negociaciones y críticas constantes a sus dos vecinos.

"A última hora anoche, en nuestra fecha límite, alcanzamos un maravilloso nuevo acuerdo comercial con Canadá, que se añadirá al pacto ya alcanzado con México. El nuevo nombre será el Acuerdo EEUU México y Canadá, o USMCA", afirmó Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.

El mandatario remarcó que "es un gran acuerdo que resuelve muchas de las deficiencias y errores del TLCAN, abre en gran medida los mercados para los granjeros y manufactureros, reduce barreras para EEUU y llevará a las tres Grandes Naciones juntas en competencia con el resto del mundo".

"¡El USMCA es una negociación histórica!", agregó al referirse al nuevo nombre que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), como se llamaba hasta ahora.

Late last night, our deadline, we reached a wonderful new Trade Deal with Canada, to be added into the deal already reached with Mexico. The new name will be The United States Mexico Canada Agreement, or USMCA. It is a great deal for all three countries, solves the many......