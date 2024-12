Trump consideró "muy productivo" el encuentro que sostuvo con Trudeau

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, calificó este sábado de "muy productivo" el encuentro que sostuvo en Florida con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien se comprometió a trabajar para frenar la "epidemia de las drogas" en Estados Unidos, como dijo el republicano.

Trudeau viajó de manera inesperada el viernes para reunirse con Trump, pocos días después de que éste amenazara con imponer a sus socios norteamericanos un recargo del 25% a todos los bienes importados si es que no frenaban el tráfico de drogas y la llegada de la inmigración ilegal.

"(En la reunión) dejé muy claro que Estados Unidos ya no se quedará de brazos cruzados mientras nuestros ciudadanos se convierten en víctimas del flagelo de esta epidemia de drogas, causada principalmente por los carteles de la droga y el fentanilo que llega a raudales desde China", señaló hoy Trump en su red social Truth.

Trump y Trudeau cenaron la noche del viernes en Mar-a-Lago, la residencia en el sur de Florida del expresidente estadounidense (2017-2021), un encuentro que se extendió por unas tres horas, de acuerdo a medios estadounidenses, y en la que abordaron una serie de temas que requieran el trabajo coordinado de ambos países.

"La crisis del fentanilo y las drogas que ha diezmado tantas vidas como resultado de la inmigración ilegal, acuerdos de comercio justo que no ponen en peligro a los trabajadores estadounidenses y el enorme déficit comercial que Estados Unidos tiene con Canadá", enumeró hoy el republicano en su red social.

Según fuentes del Gobierno canadiense, ambos abordaron asuntos como comercio, seguridad fronteriza, fentanilo, OTAN, Ucrania, China, energía y la próxima cumbre del G7, que se celebrará en Canadá.

Durante la cena, Trudeau estuvo acompañado por su ministro de Seguridad Pública, Dominique LeBlanc, que tiene a su cargo la seguridad fronteriza, entre otras carteras, y la jefa de Gabinete del primer ministro, Katie Telford.

Por su parte, Trump estuvo acompañado por Howard Lutnick (nominado para ser el secretario de Comercio), Mike Waltz (asesor de seguridad nacional) y Doug Bergum (nominado a secretario de Interior), así como por el senador electo por Pensilvania Dave McCormick y su esposa y exasesora de la Casa Blanca, Dina Powell.

Precisamente, McCormick publicó en su cuenta de X una foto de la cena en la que aparecen Trump y Trudeau sonrientes junto con el resto de los asistentes.

Thanks for dinner last night, President Trump. I look forward to the work we can do together, again. pic.twitter.com/lAWFMTtQt7