Trump defiende su "derecho absoluto" a investigar la corrupción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que tiene el "derecho absoluto" e incluso la obligación de combatir la corrupción "aún si eso significa pedir la ayuda de otro país", mientras en el Congreso avanza una investigación que podría conducir a un juicio político contra el mandatario.

"Como presidente tengo una obligación de poner fin a la CORRUPCIÓN, aún si eso significa pedir la ayuda de un país, o países, del extranjero", escribió Trump en su cuenta Twitter.

"Esto NADA tiene que ver con la política o con una campaña política contra los Biden", añadió. "¡Esto tiene que ver con su corrupción!".

As President I have an obligation to end CORRUPTION, even if that means requesting the help of a foreign country or countries. It is done all the time. This has NOTHING to do with politics or a political campaign against the Bidens. This does have to do with their corruption!