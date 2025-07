Trump: Estoy descontento, no logramos ningún progreso en llamada con Putin por Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves estar "descontento" porque no logró "ningún progreso" sobre las negociaciones de paz en Ucrania durante la conversación telefónica que mantuvo con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

"Tuvimos una llamada. Fue bastante larga y hablamos sobre muchos temas, incluido Irán. También conversamos de la guerra con Ucrania y no estoy contento sobre eso, no lo estoy", declaró ante la prensa antes de abordar el avión presidencial Air Force One con destino a Iowa.

Cuando los periodistas insistieron, el republicano agregó: "No, no logramos ningún progreso con ellos".

Según el relato difundido por el Kremlin, Trump le pidió a Putin un fin de las hostilidades en Ucrania, pero el mandatario ruso respondió que no renunciará a sus objetivos.

"Rusia no se desviará de sus objetivos", dijo el asesor presidencial de política internacional, Yuri Ushakov, en rueda de prensa telefónica.

La conversación telefónica, que duró casi una hora, tuvo lugar poco después de que Washington decidiera suspender algunos envíos de armas a Ucrania tras una revisión de su gasto militar.

La anterior llamada telefónica entre ambos líderes, que han mantenido al menos seis en lo que va de año, tuvo lugar el pasado 14 de junio, coincidiendo con el 79 cumpleaños del mandatario estadounidense.