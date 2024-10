Trump llamó "asquerosa" a Michelle Obama tras críticas a su estado mental

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump insultó este lunes a la ex primera dama del país Michelle Obama llamándola "asquerosa", días después de que ella cuestionara su estado mental durante un mítin de campaña en apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris.

Durante un discurso ante cientos de sus seguidores en Atlanta, la capital de Georgia - un estado clave en estas elecciones, el republicano dijo que la esposa del expresidente Barack Obama (2009-2017) cometió un "grave error" al criticarlo: "Siempre he tratado de ser amable y respetuoso (...) no debería haber hecho eso", dijo Trump.

Trump goes on unhinged rant about Michelle Obama and hints at seeking retribution: “Nasty to me... That was a big mistake that she made” pic.twitter.com/RRQNJgrrSz