Trump: "Mueller no debería testificar"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este domingo su rechazo a la posibilidad de que el fiscal especial de la llamada "trama rusa", Robert Mueller, comparezca ante el Congreso para prestar testimonio sobre los hallazgos de su pesquisa, tal y como han reclamado varios legisladores demócratas.

"Bob Mueller no debería testificar", clamó el mandatario en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter.

Trump criticó que, "después de haber gastado más de 35 millones de dólares" en una investigación de dos años que, a su entender, le exoneró de los delitos de colusión y obstrucción a la justicia, lo que buscan ahora los demócratas es una segunda oportunidad porque "odiaron" estas conclusiones.

"¡Que no haya una segunda ocasión para los demócratas!", tuiteó el presidente, quien volvió a insistir en que la investigación fue realizada por "18 demócratas furiosos", a pesar de que la mayoría del equipo responsable de la pesquisa, incluido el propio Mueller, son o fueron republicanos registrados.

After spending more than $35,000,000 over a two year period, interviewing 500 people, using 18 Trump Hating Angry Democrats & 49 FBI Agents - all culminating in a more than 400 page Report showing NO COLLUSION - why would the Democrats in Congress now need Robert Mueller.......

....to testify. Are they looking for a redo because they hated seeing the strong NO COLLUSION conclusion? There was no crime, except on the other side (incredibly not covered in the Report), and NO OBSTRUCTION. Bob Mueller should not testify. No redos for the Dems!