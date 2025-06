Trump pausó su plan de redadas indiscriminadas anti migrantes

El Gobierno de Donald Trump decidió pausar su campaña de redadas indiscriminadas contra migrantes, ante su aparente preocupación por la creciente impopularidad de estos métodos, aseguró el diario The New York Times.

Según un correo electrónico al que tuvo acceso el rotativo, y a la confirmación de funcionarios estadounidenses, el Ejecutivo ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que pause las batidas, que están afectando a la industria agrícola y a la hostelería.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, confirmó en un comunicado que se obedecerán "las instrucciones del presidente", y que la cartera seguirá "trabajando para sacar de las calles de Estados Unidos a los peores delincuentes extranjeros ilegales".

La decisión apunta a que esta campaña de arrestos a discreción para tratar de deportar a inmigrantes a gran escala está perjudicando a industrias y a circunscripciones electorales clave, cuyo apoyo Trump quiere conservar de cara a las elecciones legislativas del próximo año.

