Trump urge a los "idiotas" de la Fed a bajar los tipos de interés "a cero o menos"

El presidente estadounidense, Donald Trump, cargó este miércoles de nuevo contra los "idiotas" de la Reserva Federal (Fed) al asegurar que se debería recortar "los tipos de interés "a cero o menos" una semana antes de la próxima reunión del banco central.

"La Reserva Federal debería bajar nuestros tipos de interés a CERO, o menos, y deberíamos entonces empezar a refinanciar nuestra deuda. El COSTE DE INTERESES PODRÍA REBAJARSE MUCHO, mientras que al mismo tiempo alargar sustancialmente los plazos", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

La Fed celebrará su siguiente reunión de política monetaria el 17 y 18 de septiembre.

Trump apuntó que "es solo la ingenuidad de Jerome Powell y la Reserva Federal" la que no permite hacer lo que "otros países ya están haciendo".

"Es una oportunidad que solo se ve una vez en la vida y estamos perdiendo por culpa de idiotas", remarcó.

....The USA should always be paying the the lowest rate. No Inflation! It is only the naïveté of Jay Powell and the Federal Reserve that doesn’t allow us to do what other countries are already doing. A once in a lifetime opportunity that we are missing because of “Boneheads.”