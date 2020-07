Edificio se derrumbó en barrio residencial de Nueva York

Un edificio de tres pisos se desplomó de manera espontánea este miércoles en un barrio residencial del distrito de Brooklyn (Nueva York, EEUU), causando un gran estruendo y escombros, pero sin que se hayan reportado heridos de momento por parte de las autoridades.

Los primeros informes de la Policía indican que el edificio, que albergaba un gran gimnasio desde hacía casi cuatro décadas y había estado cerrado por la pandemia de coronavirus, estaba desocupado en el momento del colapso, señalan medios locales.

El desplome obligó a cerrar dos calles en el vecindario de Carroll Gardens, donde los vecinos se arremolinaron y grabaron videos e imágenes que después subieron a las redes sociales.

El personal de emergencia está verificando que no hubiera heridos entre la gente que caminaba por el lugar en ese momento y de acuerdo al diario local New York Post hay perros especializados de la unidad K9 analizando la enorme pila de escombros.

Según los registros del Departamento de Construcción de la ciudad, existía una orden de suspensión de trabajos en ese edificio así como numerosas quejas sobre su inestabilidad, por las que el dueño había sido multado el mes pasado.

