EE.UU. amenaza con sancionar a quienes hagan transacciones de armas con Irán

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, amenazó este domingo con imponer sanciones a quienes hagan transacciones de armamento con Irán, pese a la expiración hoy del embargo de armas de la ONU sobre la República Islámica.

"EE.UU. está preparado para usar a sus autoridades domésticas para sancionar a cualquier individuo o entidad que contribuya materialmente al suministro, venta o transferencia de armas convencionales hacia o desde Irán, así como a quienes proporcionen capacitación técnica, apoyo financiero, servicios u otra ayuda relacionada con estas armas", advirtió el titular de Exteriores estadounidense en un comunicado.

"Durante los últimos diez años -agregó-, los países han evitado vender armas a Irán bajo varias medidas de la ONU. Cualquier país que ahora desafíe este prohibición estará eligiendo muy claramente alimentar el conflicto y la tensión sobre la promoción de la paz y la seguridad".

El ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, calificó este domingo de "triunfo para la causa del multilateralismo" el fin del embargo de armas contra su país que EE.UU. trató de prorrogar sin éxito.

"Un día trascendental para la comunidad internacional, que -en desafío a los malvados esfuerzos de Estados Unidos- ha protegido la resolución 2231 y el JCPOA (siglas en inglés del acuerdo nuclear)", escribió Zarif en su cuenta oficial de Twitter.

A momentous day for the international community, which— in defiance of malign US efforts—has protected UNSC Res. 2231 and JCPOA.



Today's normalization of Iran’s defense cooperation with the world is a win for the cause of multilateralism and peace and security in our region. pic.twitter.com/sRO6ezu4OO