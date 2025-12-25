EE.UU. anunció "potente y letal ataque" contra el Estado Islámico en Nigeria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves, Día de Navidad, que las fuerzas armadas de su país llevaron a cabo una operación militar de gran envergadura contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI o Daesh) en el noroeste de Nigeria.

A través de una publicación en su red social, Truth Social, el mandatario calificó la ofensiva como un "potente y letal ataque" destinado a desarticular las capacidades operativas de la organización en la región africana.

En su mensaje, Trump se refirió al grupo extremista como "escoria terrorista" y fundamentó la acción militar acusándolos de "atacar y asesinar brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes".

Según las palabras del jefe de Estado, las fuerzas estadounidenses "ejecutaron numerosos ataques perfectos"; sin embargo, hasta el momento no se han proporcionado detalles técnicos específicos sobre el armamento utilizado o el balance de bajas en las filas del EI.

Esta ofensiva es la respuesta directa a una orden emitida por Trump en noviembre pasado, cuando instruyó al Pentágono prepararse para actuar en territorio nigeriano con el fin de combatir el avance de grupos militantes islamistas.

Finalmente, Trump reafirmó su compromiso con la seguridad internacional y la erradicación del extremismo religioso en el extranjero: "Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que el terrorismo islámico radical prospere", afirmó.

Y sentenció: "Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas y les deseo una FELIZ NAVIDAD a todos, incluidos los terroristas muertos, que serán muchos más si continúa su masacre de cristianos".