supergeek

Ke Personajes hizo bailar a la Quinta en su debut en Viña 2026

El grupo argentino Ke Personajes debutó en el Festival de Viña del Mar con un contundente espectáculo en el que su cantante Emanuel Noir desplegó todo su carisma y talento vocal. La banda se llevó las Gaviotas de Plata y Oro, además del cariño del Monstruo.

