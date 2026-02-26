Ke Personajes hizo bailar a la Quinta en su debut en Viña 2026
Publicado:
El grupo argentino Ke Personajes debutó en el Festival de Viña del Mar con un contundente espectáculo en el que su cantante Emanuel Noir desplegó todo su carisma y talento vocal. La banda se llevó las Gaviotas de Plata y Oro, además del cariño del Monstruo.
