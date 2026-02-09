Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.6°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | EE.UU.

EE.UU. interceptó al petrolero Aquila II por violar sanciones a Venezuela y Cuba

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Washington rastreó y abordó el buque tras una larga persecución desde el Caribe, en el marco de una cuarentena marítima impuesta por el Gobierno de Trump.

Departamento de Guerra advirtió: “Por tierra, mar o aire, nuestras Fuerzas Armadas los encontrarán y les harán justicia"

EE.UU. interceptó al petrolero Aquila II por violar sanciones a Venezuela y Cuba
 EFE (referencial)

Washington intensificó la vigilancia de buques sancionados y ya ha interceptado varios en operaciones internacionales

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Departamento de Guerra de Estados Unidos informó este lunes que sus fuerzas militares interceptaron y abordaron en el océano Índico al petrolero Aquila II, al que acusó de operar en "desacato" a las restricciones impuestas por el Gobierno de Donald Trump contra buques sancionados en el Caribe.

El buque fue rastreado desde el mar Caribe hasta aguas del Indo‑Pacífico, donde se ejecutó una inspección, interdicción marítima y abordaje sin incidentes, según un comunicado difundido en la red social X.

"El Aquila II operaba en desacato a los límites de la cuarentena impuesta por el presidente Trump a los buques sancionados", señaló el mensaje oficial, que añadió: "Intentó escapar, pero lo seguimos... por tierra, mar o aire, nuestras Fuerzas Armadas los encontrarán y les harán justicia."

Desde diciembre de 2025, Estados Unidos aplica una cuarentena marítima sobre petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela, dentro de la llamada Operation Lanza del Sur, en la que ya se han abordado o incautado al menos siete buques con cargos similares.

El objetivo de estas medidas, que incluyen también aranceles a países que envían crudo a Cuba, es impedir la venta de petróleo venezolano fuera de los canales autorizados por Washington y cortar ingresos a redes consideradas aliadas de Rusia, Irán o la propia isla caribeña.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada