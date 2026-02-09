EE.UU. interceptó al petrolero Aquila II por violar sanciones a Venezuela y Cuba

El Departamento de Guerra de Estados Unidos informó este lunes que sus fuerzas militares interceptaron y abordaron en el océano Índico al petrolero Aquila II, al que acusó de operar en "desacato" a las restricciones impuestas por el Gobierno de Donald Trump contra buques sancionados en el Caribe.

El buque fue rastreado desde el mar Caribe hasta aguas del Indo‑Pacífico, donde se ejecutó una inspección, interdicción marítima y abordaje sin incidentes, según un comunicado difundido en la red social X.

"El Aquila II operaba en desacato a los límites de la cuarentena impuesta por el presidente Trump a los buques sancionados", señaló el mensaje oficial, que añadió: "Intentó escapar, pero lo seguimos... por tierra, mar o aire, nuestras Fuerzas Armadas los encontrarán y les harán justicia."

Desde diciembre de 2025, Estados Unidos aplica una cuarentena marítima sobre petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela, dentro de la llamada Operation Lanza del Sur, en la que ya se han abordado o incautado al menos siete buques con cargos similares.

El objetivo de estas medidas, que incluyen también aranceles a países que envían crudo a Cuba, es impedir la venta de petróleo venezolano fuera de los canales autorizados por Washington y cortar ingresos a redes consideradas aliadas de Rusia, Irán o la propia isla caribeña.