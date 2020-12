EEUU demanda a Facebook para terminar con su "monopolio ilegal"

Las autoridades de 48 estados y el Gobierno federal de Estados Unidos demandaron este miércoles a Facebook por supuesta violación de normas en favor de la libre competencia y con el objetivo de terminar con su "monopolio ilegal".

La Comisión Federal del Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) y los fiscales generales de 48 estados, prácticamente en paralelo, dieron a conocer acciones judiciales contra la compañía que dirige Mark Zuckerberg.

Ambas partes acusan a Facebook de adquirir de forma ilegal a competidores como Instagram y WhatsApp y privar de esta forma a los consumidores de los beneficios de un mercado competitivo y de mejores protecciones de privacidad.

Entre las medidas que buscan destaca la posibilidad de que los tribunales fuercen a Facebook a deshacerse de esas dos populares aplicaciones, que compró por miles de millones de dólares.

Complaint alleges FB engaged in a systematic strategy—including its 2012 acquisition of Instagram, its 2014 acquisition of WhatsApp and the imposition of anticompetitive conditions on software developers—to eliminate threats to its monopoly: https://t.co/s0Neikvj57 2/12