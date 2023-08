EEUU sufre el embate del huracán Idalia con fuertes lluvias y viento

El sureste del estado de Georgia y el este de las Carolinas sufren este miércoles el desbordamiento de ríos e inundaciones repentinas por las intensas lluvias y viento que arrastra a su paso por estos territorios sureños el huracán Idalia, tras azotar esta mañana la costa oeste de Florida como un ciclón de categoría 3.

En una rueda de prensa al mediodía de hoy, el gobernador de Georgia, Brian P. Kemp, informó de que alrededor de 61.000 abonados del sureste del estado están sin electricidad a causa del "fuerte impacto en el sur de las intensas lluvias y vientos" de Idalia.

Idalia presentaba a las 14.00 hora local (misma hora chilena) vientos máximos sostenidos de 120 km/h, por lo que es un huracán de categoría 1, y su centro se encontraba a 20 km al norte-noroeste de Waycross (Georgia) y a 160 km al oeste-suroeste de Savannah, también en Georgia.

Kemp indicó que "la mayoría de las personas en todo el estado de Georgia no sentirán el impacto de la tormenta", pero sí aquellos que están "en la línea de la tormenta", en el sureste, donde varios condados experimentaron vientos de entre 112 y 125 km/h y algunas ráfagas de hasta 144 km/h, y un acumulado de lluvia de entre 22 y 25 cm.

La parte buena es que la rapidez con que se desplaza Idalia (31 km/h) aminorará el cómputo de daños, dijo el gobernador, quien declaró este martes el estado de emergencia en todo el territorio.

Según la trayectoria prevista por los meteorólogos, el centro de Idalia continuará avanzando por el sureste de Georgia durante esta tarde, cerca de la costa de Carolina del Sur por la noche y el jueves estará frente a la costa del sur de Carolina del Norte.

Posteriormente, el viernes, se espera que se mueva hacia el este-sureste sobre el oeste del Atlántico, indicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) en su boletín más reciente.

En cuanto a Florida, el gobernador de este estado, Ron Desantis, informó hoy en una rueda de prensa de que hasta ahora "no hay muertes confirmadas" tras el impacto esta madrugada del huracán Idalia en la costa norte, pero se contabilizan más de 250.000 hogares sin energía eléctrica.

Producto de la fuerza de los vientos, en las afueras de la mansión del gobernador de Florida, en Tallahassee, cayó "un roble de 100 años", según dio cuenta la primera dama de Florida, Casey DeSantis, con una foto en redes sociales.

100 year old oak tree falls on the Governor's Mansion in Tallahassee — Mason, Madison, Mamie and I were home at the time, but thankfully no one was injured.



