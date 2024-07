Barack y Michelle Obama respaldaron a Kamala Harris como candidata presidencial

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama y su mujer, Michelle Obama, dijeron este viernes en un vídeo electoral que harán todo lo posible para llevar a la vicepresidenta y candidata, Kamala Harris, a la Casa Blanca.

En el vídeo de menos de un minuto no se ven las caras de los Obama, pero sí que se escucha la voz de la pareja en una conversación telefónica con Harris.

"Llamamos para decir que Michelle y yo no podríamos estar más orgullosos de respaldarla y hacer todo lo posible para que supere esta elección y llegue al Despacho Oval", se oye decir al exmandatario en el spot.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA