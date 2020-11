Estados Unidos eligió a su primera senadora estatal transgénero

La demócrata Sarah MacBride se convirtió esta noche en la primera persona transgénero en llegar a un senado estatal de Estados Unidos tras las elecciones parlamentarias.

MacBride se impuso por amplio margen por sobre el republicano Steve Washington en el Estado de Delaware, informaron los medios locales.

La flamante senadora escribió en su cuenta de Twitter: "Espero que esta noche le muestre a un niño LGBTQ que nuestra democracia también es lo suficientemente grande para ellos".

We did it. We won the general election.



Thank you, thank you, thank you.