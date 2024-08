Harris mantiene estrecha ventaja sobre Trump, según sondeo del WSJ

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, candidata demócrata al sillón presidencial, tiene una estrecha ventaja sobre su rival republicano, Donald Trump, entre los votantes estadounidenses, según una encuesta del Wall Street Journal (WSJ), realizada tras la convención demócrata de este mes.

El sondeo publicado este viernes muestra que un 48% tiene una opinión mayoritariamente positiva sobre ella, frente al 47% del expresidente, al ser consultados sobre cuál es su preferido entre los dos.

Harris también aventaja a Trump al incluir a más candidatos independientes, con una diferencia de 2 puntos: 47% contra 45%. No obstante, esta ventaja entra dentro del margen de error de la encuesta de más o menos 2,5 puntos porcentuales.

Es la primera encuesta realizada por el WSJ desde abril de 2023 en que un candidato demócrata aventaja a Trump, pues en en el sondeo que el rotativo hizo a fines de julio, Trump tenía una ventaja de 2 puntos sobre Harris.

Pero no todo son datos negativos para los republicanos: cuando se preguntó a los votantes quién manejaría mejor la economía -un tema clave en estas elecciones de noviembre-, Trump consiguió una ventaja de 8 puntos sobre Harris, y de 5 puntos respecto de quién manejaría mejor la inflación.

A fines del año pasado, Trump aventajaba a Biden por unos 20 puntos en ambos temas.

