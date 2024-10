Harris se desmarcó de Biden por haber llamado "basura" a los seguidores de Trump

La candidata demócrata a la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris, se desmarcó este miércoles de la polémica que desató el presidente estadounidense, Joe Biden, al llamar "basura" a los seguidores del candidato republicano, el expresidente Donald Trump, por el chiste racista sobre los puertorriqueños.

"Estoy totalmente en desacuerdo con cualquier crítica a las personas en función de a quién votan", expresó Harris, que aunque precisó que Biden ya ha "aclarado sus comentarios", repudió cualquier discurso que divida a la sociedad y reiteró el mensaje de unidad nacional que expresó la noche del martes en un multitudinario mitin electoral frente a la Casa Blanca.

"En el trabajo que hago intento representar a toda la gente, me apoyen o no, y como presidenta de Estados Unidos seré la presidenta de todos los estadounidenses hayan votado por mí o no", declaró.

Biden hizo el polémico comentario el martes por la noche durante una entrevista con la cadena CNN en la que defendió a Puerto Rico después de que un humorista la calificara como "isla flotante de basura" durante el gran mitin electoral de Trump en el Madison Square Garden de Nueva York.

"Bueno, déjenme decirles algo. (...) La única basura que veo flotando por ahí son sus seguidores. Su demonización es desmesurada y antiestadounidense. Es totalmente contrario a todo lo que hemos hecho", afirmó el mandatario, quien en julio renunció a presentarse a la reelección y pasó el testigo a Harris.

Las palabras de Biden provocaron el rechazo por parte de Trump: "Realmente no sabe lo que dijo. Es algo terrible, terrible, pero realmente no lo sabe", respondió en un mitin en Allentown, una localidad de mayoría latina en Pensilvania.

El presidente rectificó sus comentarios en redes sociales asegurando que se refería a la "retórica de odio" del humorista Tony Hinchcliffe en Nueva York.

Earlier today I referred to the hateful rhetoric about Puerto Rico spewed by Trump's supporter at his Madison Square Garden rally as garbage—which is the only word I can think of to describe it. His demonization of Latinos is unconscionable. That's all I meant to say. The…