Kamala Harris fue ovacionada en su regreso a la Casa Blanca tras la derrota electoral

Cientos de empleados de la Casa Blanca vitorearon y aplaudieron a la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, a su llegada al complejo de la mansión presidencial este martes, tras su derrota en las elecciones del 5 de noviembre frente al expresidente Donald Trump (2017-2021).

Los empleados se colocaron en filas en las escaleras del edificio de oficinas Eisenhower, al lado de la Casa Blanca, para saludar a Harris, quien acudió al recinto para almorzar con el presidente estadounidense, Joe Biden.

Al llegar, Harris salió de su vehículo, aplaudió y devolvió el saludo. "Todavía tenemos mucho trabajo por hacer", dijo, mientras la multitud seguía aplaudiendo.

"Hicimos el mejor trabajo que nadie podía hacer, que es dedicarnos a la gente, al servicio público, a levantar a los demás, sabiendo que tenemos el poder, y cuando hacemos ese trabajo, marcamos la diferencia", afirmó.

"Volvamos al trabajo porque todavía tenemos mucho por hacer. Les envío todo mi amor y agradecimiento. Gracias a todos", añadió.

Esta es la primera vez que se vio a Harris en el recinto de la Casa Blanca desde su derrota electoral.

