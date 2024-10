Por Trump, Elon Musk sorteará US$1 millón al día entre votantes de los "swing states"

El magnate multimillonario Elon Musk promete dar hasta un millon de dólares al día a votantes registrados en estados clave que firmen una petición del 'America PAC', el comité de acción política con el que está invirtiendo decenas de millones de dólares en apoyo al republicano Donald Trump.

La petición está orientada a "apoyar la Constitución de los Estados Unidos, especialmente el derecho a la libertad de expresión y de portar armas", tuiteó hoy el empresario de Tesla, Space X y la red social X.

Sign our petition to support the Constitution of the United States! https://t.co/pYZ1B7l9SX