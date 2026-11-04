"Yo no estaba en el voto", Donald Trump se vuelca molesto a las redes

En su red social Truth Social, el presidente de EE.UU., Donald Trump, lanzó varios comentarios que dan cuenta de su molestia tras el "tsunami azul" que terminó con la oposición demócrata controlando las dos cámaras del Congreso en las elecciones de medio mandato.

"Yo no estaba en el voto, si hubiera aparecido, ¡hubiera sido una victoria aplastante¡", lanzó en uno de sus posteos.

También cargó contra otros republicanos, como Greg Abbot, derrotado gobernador de Texas, a quien acusó de "volverse RINO" en los últimos meses, un término usado para describir a los "republicanos solamente de nombre", por -acusan sus detractores- estar a favor de ideas no republicanas.

En otro de sus arrebatos, Trump también fustigó la cobertura de la cadena FOX News, tradicionalmente conservadora, e incluso tildó de "tonta como una piedra" y "perdedora" a una de sus conductoras.

También el multimillonario usó una foto para adelantar que usará el veto como instrumento político, posteando un gorro rojo -el típico usado con la palabra MAGA- pero ahora como "VETO".