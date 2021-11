Estados Unidos autorizó el uso de la vacuna de Pfizer en niños entre 5 y 11 años

La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de Estados Unidos, Rochelle Walensky, autorizó este martes que la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer/BioNTech se administre a menores de entre 5 y 11 años.

La decisión permitirá que se empiece a vacunar "lo antes posible" a este grupo de edad, compuesto por unos 28 millones de niños, según los CDC. "Como madre, animo a los padres que tengan preguntas a que hablen con su pediatra, enfermera de la escuela o farmacéutico local para aprender más sobre la vacuna y la importancia de vacunar a sus hijos", afirmó Walensky.

Por su parte, el presidente estadounidense, Joe Biden, expresó que "es una noticia alentadora y un gran paso adelante para nuestra nación en nuestra lucha para derrotar al virus", y aseguró que es proceso "permitirá a los padres acabar con meses de preocupación por sus hijos y reducirá el grado en que los niños transmiten el virus a otras personas".

Today, following a rigorous review and authorization process by the FDA, the CDC has formally recommended the Pfizer COVID-19 vaccine for children 5-11. This is encouraging news, and a major step forward for our nation in our fight to defeat the virus. https://t.co/JjaLbqTDTp