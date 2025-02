Estados Unidos confiscó otro avión perteneciente a Venezuela

Estados Unidos confiscó este jueves un avión supuestamente relacionado con el Gobierno de Venezuela, estacionado en un hangar de un aeropuerto de Santo Domingo, por supuestas violaciones a las leyes de control de exportaciones y sanciones.

Las autoridades dominicanas entregaron al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, de visita en el país, este aparato en el aeropuerto La Isabela, en la provincia de Santo Domingo, donde se encontraba retenido desde 2024,

"La incautación de esta aeronave venezolana, utilizada para evadir las sanciones estadounidenses y el lavado de dinero, es un poderoso ejemplo de nuestra determinación de exigir cuentas al régimen ilegítimo de Maduro por sus acciones ilegales", aseguró Rubio en un mensaje en la red social X.

El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó, además, que este no será un gesto aislado: "Junto con la República Dominicana y nuestros socios regionales, continuaremos contrarrestando cualquier plan para evadir las sanciones estadounidenses".

The seizure of this Venezuelan aircraft, used for evading U.S. sanctions and money laundering, is a powerful example of our resolve to hold the illegitimate Maduro regime accountable for its illegal actions. With the Dominican Republic and our regional partners, we will continue