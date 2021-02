Estados Unidos regresó oficialmente al Acuerdo de París

Estados Unidos se reincorporó este viernes oficialmente al Acuerdo del Clima de París, uno de los compromisos del nuevo presidente, Joe Biden, informó el secretario de Estado, Anthony Blinken.

"El Acuerdo de París es un marco sin precedentes para la acción global", señaló Blinken en un comunicado.

"Lo sabemos porque ayudamos a diseñarlo y hacerlo realidad. Su propósito es simple y amplio: ayudarnos a todos a evitar el calentamiento catastrófico del planeta y desarrollar la resiliencia en todo el mundo a los impactos del cambio climático que ya estamos viendo", agregó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Estados Unidos regresa al pacto internacional para frenar el calentamiento global después de que saliera durante el Gobierno de Donald Trump (2017-2021), quien mostró su escepticismo frene al cambio climático.

Today, America is officially back in the Paris Climate Agreement. Let’s get to work.