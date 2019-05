Ex presidente Jimmy Carter se recupera de cirugía de cadera tras caída

El ex presidente estadounidense Jimmy Carter se recupera de una cirugía de cadera a la que fue sometido de urgencia después de que se cayera este lunes en su casa en Plains, Georgia, informó este lunes su fundación.

"Mientras salía a cazar pavos esta mañana, el ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter se cayó en su casa en Plains, Georgia", señaló en un comunicado difundido en su cuenta de Twitter el Centro Carter.

Carter, de 94 años y que es el ex presidente más longevo de la historia de Estados Unidos, se recupera y descansa "tranquilamente" de la intervención que le fue practicada en el centro médico Phoebe Sumter de Americus, Georgia.

"Su cirugía fue exitosa", agregó la nota, que precisa que su esposa, Rosalyn, lo acompaña.

"El presidente dice que su mayor preocupación es que la temporada de pavos termina esta semana y él no ha alcanzado su límite", bromeó el Centro Carter en el comunicado.

En un mensaje a través de Twitter, el presidente de EE.UU., Donald Trump, deseó a Carter una "rápida recuperación".

"Deseándole al expresidente Jimmy Carter una rápida recuperación de su operación de hoy en la cadera. Estaba muy animado cuando hablamos el mes pasado, ¡va a estar bien!", dijo Trump.

Wishing former President Jimmy Carter a speedy recovery from his hip surgery earlier today. He was in such good spirits when we spoke last month - he will be fine!