Trump desclasificó documentos sobre el asesinato de Bobby Kennedy

El Gobierno de EE.UU. anunció este viernes que desclasificó una primera tanda de documentos sobre el asesinato del exfiscal general Robert F. 'Bobby' Kennedy (RFK) mientras continúan las tareas de digitalización de su archivo.

Según un comunicado del servicio de Inteligencia Nacional, hoy se han publicado unas 10.000 páginas en la página web de los Archivos Nacionales de EE.UU., pero están pendientes de digitalizar y publicarse muchas más, unas 50.000, que fueron descubiertas en almacenes de la CIA y el FBI.

Poco después de su investidura, Trump firmó un decreto ordenando que se desclasificaran los archivos relacionados con el asesinato del expresidente John F. Kennedy (JFK), que ya se han publicado, así como los de RFK y del activista por los derechos civiles Martin Luther King Jr (MLK).

RFK, también exsenador, hermano de JFK y padre del actual secretario de Salud del Gobierno de Trump, Robert F. Kennedy Jr, fue asesinado en el Hotel Ambassador de Los Ángeles el 5 de junio de 1968, poco después de haber logrado la victoria en ese estado en las primarias demócratas.

A diferencia del archivo sobre el expresidente JFK, los RFK y MLK "no habían sido digitalizados y estaban acumulando polvo en instalaciones de todo el gobierno federal durante décadas", indica el comunicado.

Los documentos publicados han sido escaneados manualmente y tienen algunos datos tachados, los "mínimos", por cuestiones de "privacidad", como por ejemplo números de la seguridad social, agrega.

🚨 NEW: The first tranche of files related to the assassination of Senator Robert F. Kennedy is now available online at https://t.co/VUbDdS5Ljj.



This release fulfills part of President Trump’s maximum transparency promise in Executive Order 14176. pic.twitter.com/rkNeUIENAs