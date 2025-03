Gobierno de Trump aprobó venta de armas a Israel por 4 mil millones de dólares

La Administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció la aprobación de una importante venta de armas a Israel por valor de 4 mil millones de dólares.

"He firmado una declaración para utilizar las autoridades de emergencia a fin de acelerar la entrega de aproximadamente 4 mil millones de dólares en asistencia militar a Israel", declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

La declaración de emergencia emitida por el jefe de la diplomacia estadounidense permite al Departamento de Estado eludir la revisión de la venta por parte del Congreso.

Con este nuevo paquete, la venta de armas a Israel por parte de la nueva Administración de Trump asciende a los casi 12 mil millones de dólares.

La aceleración del suministro de armas se suma a la decisión de Trump del pasado 25 de enero de descongelar el envío al Estado hebrero de un cargamento de 1.800 bombas MK-84, de 900 kilos cada una, que había sido paralizado por su antecesor, Joe Biden.

"La decisión de revertir el embargo parcial de armas de la Administración de Biden, que retuvo indebidamente una serie de armas y municiones a Israel, es otra señal de que Israel no tiene un aliado más importante en la Casa Blanca que el presidente Trump", declaró Rubio en el comunicado.

Aunque Biden respaldó la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza y mantuvo el suministro de armamento, decidió paralizar en mayo de 2024 el envío de estas bombas masivas por miedo a que fueran utilizadas en zonas densamente pobladas de Rafah, sur del enclave.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, agradeció a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, la venta de las armas en un contexto en que su país, afirmó, se defiende en una "guerra justa y prolongada".

