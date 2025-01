El magnate Elon Musk se convirtió en uno de los protagonistas polémicos de la nueva investidura de Donald Trump.

El hombre más rico del mundo, dueño de X y consejero delegado de Tesla y SpaceX, desató una enorme polémica dado que, durante su discurso, en el que habló sobre la próxima llegada del hombre a Marte, levantó el brazo hacia el cielo, en un gesto que muchos compararon con el saludo nazi.

"Necesitan mejores trucos sucios. El ataque de que 'todo el mundo es Hitler' está agotado", afirmó el multimillonario en un breve mensaje en su red social X, en respuesta al repudio que generó.

Frankly, they need better dirty tricks.



The “everyone is Hitler” attack is sooo tired 😴 https://t.co/9fIqS5mWA0