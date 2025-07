Influencer causa controversia tras lanzar a su hijo de un acantilado: Quería darle una lección

Un influencer y conocido fotógrafo de National Geographic, causó controversia al lanzar a su hijo desde un acantilado para enseñarle una lección.

En un video publicado en Instagram se puede ver a Garrett Gee con su hijo, Calihan, sobre una enorme formación rocosa en el lago Powell, en Estados Unidos, mientras lo anima a saltar al agua.

El niño de siete años se mostró aprensivo a dar el salto, por lo que su padre lo arrojó desde la roca para que venciera el miedo.

Tras salir a la superficie, Calihan, que gritó mientras caía, emergió con una sonrisa en su rostro y fue acompañado por su padre, quien saltó a su lado momentos después.

"A la mayoría de las personas no les gustará cómo enseñamos a nuestros hijos a saltar desde un acantilado. Para mayor seguridad, porque quería saltar pero no se sentía seguro, lo tiré. En realidad, el mayor peligro sería si dudara, no saltara lo suficientemente lejos y cayera por el acantilado", escribió el creador de contenido.

La situación causó opiniones divididas en redes sociales, ya que algunas personas acusaron al influencer de maltratar a su hijo, mientras que otros indicaron que su actuar es una práctica de enseñanza común, y que el pequeño se veía feliz junto a sus hermanos.