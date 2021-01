EE.UU: Jueces permiten expulsión de menores no acompañados en la frontera

Un panel de jueces de circuito en Washington permitió que agentes fronterizos expulsen a niños indocumentados no acompañados que ingresen al país, con lo que detienen una orden previa de un tribunal inferior que había bloqueado estas acciones.

Los jueces Gregory Katsas, Neomi Rao y Justin Walker del Tribunal de Circuito de Estados Unidos en la capital echaron abajo una prohibición emitida en noviembre pasado por el magistrado Emmet Sullivan, que falló en favor de los menores no acompañados que eran sujetos de expulsión bajo una norma establecida por la emergencia sanitaria del Covid-19.

La decisión de los magistrados -nombrados durante la gestión de Donald Trump- permite a la actual Administración demócrata continuar con las políticas de expulsión en la frontera establecidas por el gobierno anterior.

En marzo pasado, el ex vicepresidente Mike Pence ordenó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) usar sus poderes de emergencia para sellar eficazmente las fronteras de Estados Unidos, a pesar de las reticencias mostradas por la principal agencia sanitaria del país.

Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en ambas fronteras han expulsado del país a la mayoría de migrantes que son detenidos entrando de forma indocumentada, entre ellos niños no acompañados.

La norma ha sido duramente criticada por legisladores hispanos como Julián Castro, quien aseguró en noviembre pasado que la decisión de expulsar a estos menores violaba acuerdos internacionales. "Incluso deportaron a niños a México cuando venían de otros lugares", señaló, agregando que estos niños deben ser llevados a refugios.

Según datos de la CBP, en septiembre pasado más de 48 mil migrantes fueron expulsados bajo la normativa en cuestión en la frontera sur, y un reporte de octubre del diario The New York Times aseguró que más de 200 niños que no eran mexicanos fueron expulsados hacia ese país. En tanto, la próxima semana el presidente Joe Biden dará a conocer sus medidas en la materia.