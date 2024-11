Biden consuela a los demócratas: "Estados Unidos va a estar bien"

El presidente estadounidense, Joe Biden, prometió garantizar una "transición pacífica y ordenada" para transferir el poder a Donald Trump y buscó consolar a los demócratas asegurando que "Estados Unidos va a estar bien".

Así se pronunció Biden este jueves en su primera intervención desde que Trump derrotara a la vicepresidenta, Kamala Harris, en las elecciones del martes, en un discurso en la Rosaleda de la Casa Blanca, que congregó a decenas de periodistas, su personal e incluso miembros de su familia.

"Ayer hablé con el presidente electo Trump para felicitarlo por su victoria y le aseguré que dirigiré a toda mi Administración para trabajar con su equipo y garantizar una transición pacífica y ordenada", manifestó Biden, rodeado de banderas estadounidenses y otras con el sello de la Presidencia.

Biden no confirmó si asistirá en persona a la investidura de Trump el 20 de enero de 2025, pero insinuó que podría hacerlo: "Voy a cumplir mis promesas y honrar la Constitución el 20 de enero; tendremos una transición pacífica del poder en Estados Unidos", afirmó.

Cuando perdió las elecciones en 2020, Trump se convirtió en el primer presidente en 150 años en no asistir a la toma de posesión de su sucesor, en ese caso, Biden.

Biden destacó la importancia de aceptar los resultados de las elecciones: "He dicho muchas veces que uno no puede amar a su país sólo cuando gana", afirmó, insistiendo en que es fundamental aceptar "la decisión que el país ha tomado".

El presidente ha utilizado esta frase en otras ocasiones para referirse a Trump, quien tras su derrota en 2020 esparció teorías falsas sobre fraude y, posteriormente, sus seguidores asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021 para intentar evitar la certificación de la victoria de Biden.

En su discurso, el presidente se refirió a Harris, con quien conversó ayer por teléfono, y la alabó diciendo que "ha dado todo su corazón y esfuerzo, y ella y su equipo entero deberían estar orgullosos de la campaña que han hecho".

El mandatario usó la última parte de su discurso para enviar un mensaje a los demócratas apenados y preocupados por la victoria de Trump, reconociendo que su partido ha "perdido una batalla", pero subrayando que eso no significa que estén "derrotados".

"Los reveses son inevitables, pero rendirse es imperdonable. Todos caemos, pero el verdadero carácter, como decía mi padre, se mide por la rapidez con la que nos levantamos", aseveró Biden.

