Biden pide que EEUU resuelva sus diferencias "en las urnas, no con balas"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo este domingo un llamado a la unidad nacional durante un discurso desde el despacho Oval de la Casa Blanca, e instó a sus conciudadanos a resolver sus diferencias "en las urnas, no con las balas".

"En Estados Unidos, resolvemos nuestras diferencias en las urnas. Así es como lo hacemos, en las urnas, no con balas", declaró el mandatario en un pronunciamiento que duró poco más de seis minutos, y fue transmitido por las principales cadenas de televisión.

El presidente centró su discurso en la unidad nacional y el rechazo a la violencia. No ofreció nuevos detalles sobre la investigación del atentado contra el expresidente Donald Trump (2017-2021) en Pensilvania, pero argumentó que un hecho como ese obliga a todos los estadounidenses a "dar un paso atrás, hacer balance y ver cómo avanzar a partir de ahí".

Biden argumentó que EEUU "no puede" y "no debe" adentrarse en la senda de la violencia política y recordó que el país ya ha recorrido ese camino antes, citando ejemplos como el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y el ataque contra el marido de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

"No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia, para ningún tipo de violencia. Nunca. Punto. Sin excepciones. No podemos permitir que esta violencia se normalice. El ambiente político en este país se ha calentado mucho. Es hora de enfriarlo. Todos tenemos la responsabilidad de hacerlo", manifestó Biden.

