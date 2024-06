"Creo que lo hicimos bien", dijo Biden tras debate que dejó en ascuas a los demócratas

El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, defendió su actuación este jueves en el debate contra su rival para las elecciones de noviembre, el exmandatario republicano Donald Trump, y preguntado por la prensa afirmó: "Creo que lo hicimos bien".

Biden, quien con 81 años es el presidente de más edad en la historia de EE.UU., tuvo una actuación débil en el debate contra Trump. En varias ocasiones, carraspeó y su voz sonó más ronca y áspera de lo habitual debido a que ha estado luchando contra una gripe en los últimos días, según informó a EFE una fuente familiarizada con la campaña.

Esta actuación ha provocado preocupación en el seno del Partido Demócrata, con varias fuentes demócratas citadas por medios estadounidenses que hablan ya de "pánico" por la actuación del presidente e incluso, en algunos casos, mencionan la necesidad de que se retire.

Preguntado sobre si planea retirarse o si tiene alguna preocupación sobre su actuación, Biden respondió atacando a Trump. "No. Es difícil debatir con un mentiroso. The New York Times señaló que mintió 26 veces", aseveró.

Además, preguntado sobre si está enfermo, Biden admitió que tiene "dolor de garganta".

Biden hizo estas declaraciones después del debate mientras acudía a Waffle House con la primera dama, Jill Biden, para comprar comida para el personal de su campaña, antes de dirigirse a Carolina del Norte, donde mañana tendrán un mitin electoral.

TOS Y TARTAMUDEO

Nada más empezar, Biden carraspeó en varias ocasiones y llegó a toser también repetidamente, una condición que su médico presidencial, Kevin O'Connor, ha explicado previamente que es causada por reflujo ácido.

Según un informe que el galeno publicó en febrero, el mandatario experimenta "síntomas ocasionales de reflujo gastroesofágico, principalmente teniendo que aclarar su garganta con más frecuencia".

Estos síntomas, escribió O'Connor, "típicamente se exacerban poco después de las comidas". El presidente toma Pepcid por la mañana y Nexium por la noche para "el control del ácido", según el doctor.

Además, durante el debate, Biden arrastró o repitió sus palabras en varias ocasiones, algo que es efecto del tartamudeo que sufrió de niño y que logró superar con gran disciplina, aunque le ha vuelto en los últimos años en algunas ocasiones.

En una aparición en CNN en febrero de 2020, Biden reconoció que "ocasionalmente" aún sufre de tartamudeo, especialmente cuando está muy cansado.

REPERCUSIONES EN EL PARTIDO DEMÓCRATA

La actuación de Biden en el debate podría tener repercusiones dentro del Partido Demócrata, según ha indicado a EFE una fuente cercana a la formación.

Según esta fuente, es posible que se produzcan dos reacciones en el seno del partido: por un lado, algunos podrían optar por "hacer la vista gorda y negar la realidad", mientras que otra facción podría "darse cuenta de la situación e intentar solucionar el problema".

En opinión de esa fuente, Biden ha proyectado una imagen de falta de preparación, dejando entrever el peso de los años y mostrando dificultades para comunicar a los votantes los avances que ha vivido el país en los últimos años.

Frente a ello, la presidenta de la campaña de Biden, Jen O'Malley Dillon, argumentó que el presidente ofreció durante el debate una "visión positiva y ganadora" para el futuro de EE.UU., frente a la perspectiva "sombría" de Trump.

"Al otro lado del escenario estaba Donald Trump, quien presentó una visión oscura y retrospectiva de cómo sería Estados Unidos si vuelve a la Casa Blanca: un país donde las mujeres se ven obligadas a suplicar por la atención sanitaria que necesitan para sobrevivir. Un país que antepone los intereses de los multimillonarios a los de los trabajadores. Y un expresidente que no una, ni dos, sino tres veces, se negó a prometer que aceptaría los resultados de unas elecciones libres y justas en noviembre", declaró Dillon en un comunicado.