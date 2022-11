Los demócratas se impusieron en Arizona y están a un escaño de controlar el Senado

El candidato del Partido Demócrata se impuso en la contienda a senador por Arizona después de tres días de escrutinio y los progresistas se encuentran ahora a un único escaño de controlar el Senado, según las proyecciones de los principales medios del país.

Después de tres jornadas de escrutinio, el astronauta Mark Kelly logró, con el 83% de los votos escrutados, suficiente ventaja frente a su rival republicano, Blake Masters, y ganó así la reelección en este estado clave.

El conservador Masters contaba con el respaldo explícito del expresidente Donald Trump (2017-2021), lo que suma una nueva derrota a los aspirantes apoyados por el polémico exmandatario.

Con la victoria de Kelly, los demócratas suman 49 senadores, a falta de que se determine el resultado en Nevada, donde de momento lleva ventaja el candidato republicano por la mínima.

Si los demócratas logran ganar en Nevada, se asegurarán 50 escaños y por tanto el control del Senado, puesto que la vicepresidenta, Kamala Harris, dispone de un voto de calidad en caso de empate en la Cámara Alta.

En caso de que sean los republicanos quienes ganen en Nevada, el control del Senado se decidiría en la segunda vuelta de los comicios en Georgia, que se celebrarán el próximo 6 de diciembre.

