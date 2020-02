Los puntos clave del discurso del Estado de la Unión de Trump

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dio este martes su tercer discurso anual sobre el Estado de la Unión, último de su primer mandato, al que estuvo invitado el líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como mandatario interino de Venezuela.

El discurso de Trump ante ambas cámaras del Congreso estadounidense llegó, además, un día antes de que el Senado, de mayoría republicana, cierre el juicio político contra él con una más que probable absolución de los dos cargos que enfrenta por sus presiones a Ucrania, dado que se necesitaría una mayoría de dos tercios para destituirle.

Sin embargo, Trump no habló directamente del proceso de destitución y, en cambio, se centró en alardear de la buena salud de la economía bajo su mandato, con la vista puesta en las elecciones presidenciales de noviembre.

LIVE -- > State of the Union Address - LIVE on C-SPAN https://t.co/IqZgqQAMPl #sotu #sotu2020 https://t.co/bH0TwGIWDm