Biden pide dimisión del gobernador de Nueva York por acusaciones de acoso sexual

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, opinó este martes que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, debería dimitir, a la luz del informe de la Fiscalía de Nueva York según el cual acosó sexualmente a varias mujeres, la mayoría empleadas y exempleadas.

"Creo que debería renunciar", dijo Biden durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense había evitado hasta ahora pedir la dimisión de Cuomo a pesar de las múltiples acusaciones en su contra por acoso sexual, pero el informe publicado este martes por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, le hizo cambiar de opinión.

Sin embargo, Biden no quiso pronunciarse sobre si Cuomo debería enfrentar un juicio político en caso de que se niegue a renunciar, aunque aseguró que esa es "una posibilidad" a la que se arriesga el gobernador.

Cuomo, que pertenece al Partido Demócrata, el mismo que Biden, negó rotundamente este martes las acusaciones en su contra e insistió en que "nunca" tocó "a ninguna mujer de manera inapropiada" ni se insinuó "sexualmente".

Durante su comparecencia ante la prensa, Cuomo exhibió un video con varias fotografías de sus muestras de afecto a lo largo de los años a figuras públicas, entre ellas Biden.

Preguntado por si le molestaba que hubiera usado una foto de él abrazándolo para defenderse, Biden respondió: "Estoy seguro de que algunos abrazos fueron totalmente inocentes. Pero aparentemente, la fiscal general ha decidido que hay cosas que no lo fueron".

Biden aseguró que no había leído el informe de la fiscal neoyorquina y no conocía los "detalles", solo sus conclusiones, y recordó que en marzo ya dijo que, si la investigación de James concluía que Cuomo era responsable de acoso, él pediría su dimisión.

El mandatario evitó, no obstante, responder a las preguntas sobre cuál era su mensaje para las mujeres afectadas por la conducta de Cuomo.

BREAKING: Pres. Biden calls on New York Gov. Cuomo to resign from office: "I think he should resign." pic.twitter.com/E2UJmrZdkZ