Detuvieron a sujeto acusado de ataque antisemita en Nueva York

Un sujeto apuñaló y dejó gravemente heridas a cinco personas este domingo en el norte de Nueva York tras atacar la residencia de un rabino, en una agresión antisemita calificada como "terrorismo doméstico".

"Hay que cambiar las leyes para llamar a esto por su nombre: es terrorismo doméstico", dijo el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, en una conferencia de prensa ofrecida en Ramapo, donde tuvo lugar el suceso, una localidad que se encuentra a unos 30 kilómetros de la ciudad de Nueva York.

"Son gente que quiere dañar en masa, (...) generar miedo basándose en la raza, el color y el credo de la gente. Esa es la definición de terrorismo", insistió el gobernador.

Según concretó el Consejo Ortodoxo de Asuntos Públicos Judíos (OJPAC), este domingo un hombre irrumpió en la casa de un rabino donde se celebraba un acto religioso por la celebración de Janucá y apuñaló a cinco personas, a una de ellas hasta seis veces.

El agresor ha sido identificado como Thomas Grafton por varios medios locales que apuntan a fuentes policiales que no revelan, que señalan además que cuando fue arrestado estaba "cubierto de sangre".

Grafton, de 37 años, fue detenido unas dos horas después del incidente cerca de la ciudad de Nueva York gracias a que testigos de los hechos pudieron anotar la matrícula de su vehículo, tras lo que ha sido acusado de intento de asesinato y robo y está previsto que el domingo se presenten los cargos formalmente.

Varias personas que presenciaron los hechos afirmaron además que Grafton posteriormente intentó entrar en una sinagoga contigua a la vivienda del rabino, pero que los que estaban dentro pudieron cerrar la puerta a tiempo de impedirlo.

En concreto, el suceso tuvo lugar en el barrio de Mosey, en Ramapo, donde reside una importante comunidad de judíos ortodoxos.

#BREAKING: 37-year-old Grafton Thomas pleaded not guilty to all five counts of attempted murder and the one count of burglary. Bail is set to $5 million. He will return to Ramapo Town Court Friday, Jan. 3 @ noon pic.twitter.com/TDXw09k28a