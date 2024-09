El alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, es acusado de varios delitos de corrupción

El alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, fue acusado este jueves oficialmente por la Fiscalía federal, que le investiga desde 2021, de cargos de soborno, fraude y solicitud de donaciones ilegales al Gobierno turco para su campaña a la Alcaldía.

La acusación, que se dio a conocer hoy en la corte federal para el distrito sur de Nueva York, en Manhattan, a solo unos pasos de la Alcaldía, convierte a Adams, exsenador estatal y excapitán de la Policía, en el primer alcalde de esta ciudad en ser imputado mientras está en funciones.

Los cargos fueron presentados después de que recientemente los fiscales federales exigieran a la Alcaldía que revelara todas las comunicaciones entre la administración de Adams con Turquía y otros cinco países.

Adams negó reiteradamente haber hecho algo indebido, y además aseguró que se defenderá y que no renunciará, aunque la gobernadora del estado, Kathy Hochul, tiene potestad para destituirlo, luego de un proceso que comenzaría con suspenderlo durante 30 días y darle la oportunidad de escucharle en su defensa.

My day-to-day will not change because I will continue to do deliver for you as your mayor. And the 300,000+ employees of our city government will continue to do their jobs as well as they deliver essential services to our city’s residents.

Our team will show up every day and make New Yorkers’ lives safer, easier, and more affordable — that is what we have done since day one of this administration, and that is what we will always do.