Director de Carabineros garantizó colaboración para esclarecer fatal baleo de civil

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, afirmó que la institución está entregando "todos los antecedentes y datos para el esclarecimiento" del caso del civil que murió baleado por un funcionario durante un control de identidad en San Bernardo.

El confuso hecho se registró la noche del viernes y, de acuerdo con Carabineros, se debió a que el hombre -de 26 años, padre de dos hijos y sin antecedentes- intentó evadir el control de identidad que se le efectuaba y atropellar al policía, que respondió con su arma de servicio.

Sin embargo, vecinos y amigos discrepan de la versión policial: ya anoche intentaron agredir a los agentes involucrados y aseguran que el fallecido no reconoció a los uniformados y pensó que estaba siendo víctima de una encerrona.

Dicho antecedente generó dudas sobre la vestimenta reconocible de los carabineros, por lo que Araya señaló: "Este es personal que integra las Secciones de Investigación Policial (SIP), por lo tanto, obviamente ellos tienen determinados tipos de de vestimenta".

"Como es un procedimiento que prácticamente está en desarrollo, se están efectuando diligencias en los respectivos sitios del suceso y se está contactando con el fiscal regional y con los determinados persecutores del Ministerio Público", aseguró el director de Carabineros.

"No me corresponde y sería imprudente hablar de algunos aspectos que son propios de la investigación. Lo que sí se hace (por parte de la institución policial) es entregar todos los antecedentes y disponibilizar todos los datos que estén para el correcto esclarecimiento y la participación de los funcionarios policiales", aseveró Araya.