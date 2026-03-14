31 Minutos se burló del Presidente Kast en su celebrado show en Lollapalooza 2026

El grupo 31 Minutos realizó un celebrado show en la primera jornada de Lollapalooza 2026, el cual incluyó una burla al recién asumido Presidente José Antonio Kast.

La banda actuó a las 18:30 en el Kidzapalooza, escenario que vio llegar a mucha más gente de la que podía albergar cómodamente ante la alta expectativa que generaba su show.

Fue durante la interpretación de "Señora, devuélvame la pelota" que lanzaron un irónico mensaje en contra de Kast: en el segmento en el que el cantante invita a "Don Sergio" a jugar cambiaron la letra original y dijeron "no ve que con su nuevo Presidente se acabó la delincuencia".

También mencionaron al polémico proyecto de conmutación de penas por edad o enfermedades, indicando que "quieren soltar a esos viejos malos".

31 Minutos volverá a presentarse en Lollapalooza 2026 este sábado a las 18:30 horas.