Tormenta histórica en Nueva York: 5.300 vuelos cancelados y nieve en niveles récord

Una potente tormenta invernal paraliza el noreste de Estados Unidos, con más de 60 cm de nieve en Nueva Jersey y cerca de 40 cm en Nueva York, donde podría marcar un récord histórico.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), en Central Park se habían acumulado 38,3 centímetros de nieve a primera hora del día. De superar los 69,8 cm, se alcanzaría el récord absoluto establecido en enero de 2016.

En Nueva Jersey, algunas localidades ya superaron los 61 cm de nieve, mientras que en la ciudad de Nueva York el alcalde Zohran Mamdani decretó la prohibición de circulación para vehículos no esenciales hasta el mediodía, dejando espacios emblemáticos como Times Square prácticamente vacíos.

El temporal obligó a cancelar más de 5.300 vuelos en todo el país. En los principales aeropuertos de la región -Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, Aeropuerto LaGuardia, Aeropuerto Internacional Libertad de Newark y Aeropuerto Internacional Logan- cerca del 90 % de las operaciones permanecen suspendidas.

Las autoridades también suspendieron las clases para los 900.000 estudiantes del sistema público y habilitaron 100 camas adicionales en un refugio del alto Manhattan ante las bajas temperaturas, que este invierno ya han causado más de 20 muertes, en su mayoría personas sin hogar.

Por su parte, la gobernadora Kathy Hochul confirmó la suspensión del ferrocarril de Long Island Rail Road (LIRR) y reportó cortes de luz que afectan a unos 20.000 hogares.